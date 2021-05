Hà Nội tìm người dự đám cưới với bệnh nhân Covid-19 tại Bắc Giang

Trao đổi với Thanh Niên chiều 3.5, ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc CDC Hà Nội , cho biết tất cả các mẫu của những người Trung Quốc nhập cảnh trái phép được phát hiện tối 2.5 tại Q.Cầu Giấy và Q.Nam Từ Liêm đều đã có kết quả âm tính (khoảng gần 50 mẫu).

Các trường hợp nhập cảnh trái phép vẫn đang được đưa đi cách ly tập trung để đề phòng nguy cơ.

Chiều 3.5: Thêm 19 ca Covid-19 mới, 10 ca cộng đồng tại Hà Nam và Vĩnh Phúc

Đến 16 giờ 45 phút 3.5, Hà Nội tạm thời “bình yên”, theo ông Tuấn, nhưng nguy cơ vẫn còn, đặc biệt từ 2 trường hợp nhân viên quán bar Sunny mới được phát hiện gần đây, trong đó bệnh nhân L.Q.A đã đi ăn cưới ở Bắc Giang

Chiều nay, Sở Y tế Hà Nội đã ra thông báo tìm kiếm những người trên địa bàn Hà Nội có tới đám cưới tại địa chỉ 191 Lều Văn Minh, P.Thọ Xương, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang ngày 27.4 và đám cưới tại thôn 3B, xã Việt Cường, H.Trấn Yên, tỉnh Yên Bái ngày 1.5. Sở Y tế yêu cầu những người đến dự hai đám cưới trên tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn để được tư vấn, hướng dẫn phòng chống dịch bệnh Covid-19 , hoặc gọi điện thoại đến đường dây nóng phòng chống dịch: 0969082115 và 0949396115.

Liên quan đến nhập cảnh trái phép , hôm nay, 3.5, Hà Nội tiếp tục thông tin về 17 trường hợp người Trung Quốc trú tại Q.Thanh Xuân. Những người này đã được phát hiện từ hôm 20.4.

Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Thị Phương Thảo và Đinh Thị Huệ (cùng 22 tuổi, cùng trú H.Thanh Sơn, Phú Thọ) và Ou Guo Pei (quốc tịch Trung Quốc) để làm rõ hành vi “tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép”.

Hai người Việt là Thảo và Huệ đã đứng ra thuê nhà cho những người Trung Quốc nhập cảnh trái phép này ở để hưởng tiền chênh lệch.

Công an xác định, ngoài căn nhà 464 Nguyễn Trãi, Thảo và Huệ còn thuê 4 căn hộ chung cư khác trên địa bàn Q.Thanh Xuân để cho người Trung Quốc thuê lại. Công an TP.Hà Nội đã đưa 17 người Trung Quốc đến cách ly tại Bệnh viện Công an TP.Hà Nội theo quy định.

Trong đợt dịch này, Hà Nội đã ghi nhận 5 ca bệnh Covid-19 liên quan trên địa bàn, trong đó có 2 nhân viên bar Sunny tuy sinh sống và có tiếp xúc với nhiều người tại Hà Nội, nhưng được "tính" cho Vĩnh Phúc. Trước nguy cơ dịch, hôm nay, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh đã yêu cầu tạm ngưng tất cả các hoạt động ăn uống đường phố, trà đá vỉa hè cho đến khi có thông báo mới

Các nhà hàng, quán ăn phải giãn cách tối thiểu 1 m hoặc phải có tấm chắn.