Hà Nội trưa nay ghi nhận 34 ca Covid-19, 14 ca qua sàng lọc ho sốt

7 ca chùm nhà thuốc Đức Tâm

Ngày 19.7, cả 4 trường hợp này có gặp nhau ăn trưa tại nhà chị H. Ngày 21.7, sau khi chị H được xác định dương tính, 4 người được xác định là F1, xét nghiệm có kết quả dương tính.

2 bệnh nhân gồm: N.T.H (nữ, 26 tuổi), địa chỉ P.Đại Kim, Q.Hoàng Mai và B.T.N (nữ 41 tuổi), địa chỉ xã An Khánh, H.Hoài Đức. Đây là 2F1 của bệnh nhân N.T.C (bán thuốc tại nhà thuốc 95 Láng Hạ và 64 Ngô Sĩ Liên), có tiếp xúc với chị C. khi cùng bán thuốc tại nhà thuốc 64 Ngô Sĩ Liên. Ngày 21.7, 2 bệnh nhân được lấy mẫu và có kết quả dương tính do CDC Hà Nội thực hiện.