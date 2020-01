Hà Nội xử lý 359 lượt vi phạm nồng độ cồn sau 11 ngày

Ngày 12.1, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, sau 11 ngày ra quân, tăng cường kiểm soát theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội đã tập trung xử lý 52.671 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, tạm giữ 152 ô tô, 1.777 xe máy, 11.706 bộ giấy tờ và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2.374 trường hợp.