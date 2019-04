'Hạ sát' rừng tự nhiên

Tiến sâu vào rừng già, PV ghi nhận chỉ trong bán kính khoảng 100 m, nhiều cây cổ thụ bị xẻ lấy gỗ chỉ còn trơ gốc, bìa gỗ, mùn cưa, nhánh cây. Một lượng gỗ lớn đã được chuyển đi, nhưng hiện trường còn ngổn ngang nhiều phách gỗ dài 3 - 4 m, rộng khoảng 50 cm, dày 30 cm nằm ngổn ngang đang chờ được vận chuyển, ước tính lên tới hàng chục mét khối.

Xem những ảnh ghi tại hiện trường mà PV Thanh Niên cung cấp, ông Nguyễn Đình Hoan, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Nam Trà My, kiêm Giám đốc BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, cho rằng “chưa thể xác định được vị trí cụ thể”. Theo ông Hoan, trước tết ở khu vực này cũng đã phát hiện một vài vụ vận chuyển gỗ lậu và đã tiến hành bắt giữ nhưng do không có nghi can, số lượng gỗ nhỏ lẻ nên chưa thể khởi tố hình sự. Khi PV đặt câu hỏi: Tại sao phát hiện gỗ lậu được xẻ phách vận chuyển từ khu vực rừng này ra, lực lượng kiểm lâm lại không vào kiểm tra cụ thể tình hình, thì ông Hoan im lặng, không trả lời.