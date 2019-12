Hà Tĩnh bắt giữ 4 nghi phạm trộm cắp xe máy liên tỉnh

Chiều nay, 10.12, trao đổi với Thanh Niên, Trung tá Võ Châu Tuấn, Phó trưởng Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), xác nhận thông tin trên và cho biết hiện đơn vị này đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 nghi phạm trong ổ nhóm trộm cắp xe máy trên để điều tra về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác trộm cắp.