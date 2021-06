Hà Tĩnh: Hai vợ chồng về từ Bình Dương dương tính Covid-19

Theo kết quả điều tra dịch tễ ban đầu, vợ chồng ông M. vào TP.Dĩ An (Bình Dương) làm lao động tự do. Sáng 30.5, vợ chồng ông M. đi máy bay từ TP.HCM về sân bay Vinh (Nghệ An) và được người thân đón về nhà ở xã Thạch Trung bằng xe ô tô riêng. Trưa cùng ngày, vợ chồng ông M đến Trạm Y tế xã Thạch Trung khai báo y tế