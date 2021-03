Hà Tĩnh: Kỹ sư điện tử vong tại công trình ngân hàng đang thi công

Trưa nay, 13.3, trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Lê Xuân Thủy, Trưởng Công an H.Kỳ Anh (Hà Tĩnh), cho biết Công an huyện này đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của một kỹ sư kỹ thuật điện làm việc tại công trình ngân hàng đang thi công trên địa bàn huyện này.