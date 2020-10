Hà Tĩnh rút ngắn thời gian đại hội Đảng bộ để đối phó với bão số 7

Tuy nhiên, do tình hình thời tiết diễn biến hết sức phức tạp và để chủ động đối phó với cơn bão số 7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã thống nhất tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 rút ngắn xuống 1 ngày, từ chiều ngày 14.10 và bế mạc vào chiều ngày 16.10.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh sẽ được tổ chức trong 3 ngày, giảm 1 ngày so với dự kiến

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cơn bão số 7 (tên quốc tế là Nangka) dự kiến sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh phía nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung bộ vào chiều ngày 14.10, với cường độ mạnh cấp 8 và sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới . Do nằm trong vùng ảnh hưởng bởi hoàn lưu của cơn bão này, tỉnh Hà Tĩnh cũng được dự báo sẽ có mưa to đến rất to.