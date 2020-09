Bão số 5 giật cấp 13, Thừa Thiên - Huế dự báo hứng chịu mưa rất lớn

Theo dự báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 5, từ chiều ngày 17.9 đến ngày 19.9 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi rất mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ 150 - 300 mm, có nơi trên 400 mm.