Bão số 5 giật cấp 13, Thủ tướng yêu cầu tập trung ứng phó

Chiều nay 16.9, Thủ tướng Chính phủ ra công điện gửi các tỉnh từ Thanh Hoá đến Khánh Hoà và các bộ, ngành T.Ư yêu cầu tập trung triển khai các biện pháp ứng phó bão số 5.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 18.9, bão số 5 ảnh hưởng trực tiếp đến ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Vùng tâm bão có khả năng đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Đà Nẵng với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - cấp 11, giật cấp 12 - cấp 13.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, đây là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, dự kiến thời gian đổ bộ trùng với thời điểm triều cường, hoàn lưu bão gây mưa lớn trên diện rộng tại miền Trung (nơi có địa hình có độ dốc lớn). Cơn bão cũng có diễn biến phức tạp, cần đề phòng bão đổi hướng, ảnh hưởng đến ven biển và đất liền sớm hơn dự báo, nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương và các bộ, ngành T.Ư chủ động ứng phó với bão và mưa lũ, hạn chế thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân.

Đối với các địa phương, Thủ tướng yêu cầu phối hợp với lực lượng biên phòng, ngành thủy sản, ngành giao thông kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển, kể cả các tàu vận tải và tàu du lịch , hướng dẫn di chuyển tránh bão.

Các địa phương hướng dẫn, hỗ trợ người dân di dời, gia cố hoặc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, giảm thiệt hại đối với lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản; vận động, tổ chức di dời người dân hoạt động trên biển, trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, trên các đảo không bảo đảm an toàn... vào đất liền trước khi bão đổ bộ. Trong trường hợp cần thiết, địa phương cần tổ chức cưỡng chế để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Ở ven biển, đồng bằng và đô thị, các địa phương, đặc biệt là các địa phương vùng tâm bão dự kiến đổ bộ, rà soát phương án và sẵn sàng lực lượng, phương tiện triển khai phương án sơ tán dân cư tại khu vực nguy hiểm. Đặc biệt là khu vực ven biển, cửa sông có nguy cơ ảnh hưởng của nước dâng, sóng lớn, sạt lở; khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, các nhà ở, cơ sở lưu trú không an toàn.

Ở miền núi, các địa phương tập trung rà soát khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu khi mưa lớn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện triển khai sơ tán dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương triển khai biện pháp đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước, nhất là đối với các đập, hồ chứa nước xung yếu, đang thi công hoặc đã đầy nước; chỉ đạo, tổ chức vận hành an toàn, hiệu quả các hồ chứa thủy lợi, thủy điện để vừa bảo đảm an toàn hồ đập, đảm bảo an toàn dân cư vùng hạ du và khai thác hiệu quả nguồn nước.

Ứng phó bão phải đảm bảo phòng dịch Covid-19

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương tùy theo diễn biến của bão và tình hình cụ thể để quyết định việc cấm biển và cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn trong mưa bão.

Đối với các bộ, ngành T.Ư, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu theo dõi diễn biến của bão và mưa lũ; theo chức năng nhiệm vụ phân công, quản lý; các bộ, ngành chủ động hỗ trợ các địa phương, người dân trong ứng phó bão và mưa lũ sau bão.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý công tác phòng chống bão phải đồng thời với phòng dịch Covid-19 và yêu cầu Bộ Y tế chủ động chỉ đạo lực lượng y tế cơ sở bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho người dân ở nơi sơ tán.

Bộ Ngoại giao chủ động liên hệ với các nước trong khu vực để giúp đỡ, hỗ trợ ngư dân, tàu thuyền của Việt Nam vào tránh bão để đảm bảo an toàn.