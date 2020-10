Hà Tĩnh: Sạt lở gây ách tắc nhiều cung đường

“Khoảng 8 giờ ngày 16.10, nước sông Ngàn Sâu dâng cao khiến 70 m đường bê tông ở thôn Vĩnh Yên bị đổ sập xuống sông, có đoạn sụt lở chạm tới ngõ vào nhà một số hộ dân. Hiện có khoảng 15 hộ dân ở thôn này bị ảnh hưởng. Nếu tiếp tục mưa to, xã sẽ tiến hành di dời các hộ dân này đến nơi tránh trú để đảm bảo an toàn”, ông Hiệp nói.

Theo ông Hiệp, bờ sông Ngàn Sâu qua qua địa bàn xã lâu nay bị sạt lở nghiêm trọng và chính quyền địa phương cũng từng nhiều lần kiến nghị cấp trên kinh phí khắc phục, nhưng đến nay vẫn chưa có phương án sửa chữa.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Chi cục quản lý đường bộ 2.3 (thuộc Cục quản lý đường bộ 2 - Tổng cục đường bộ Việt Nam) phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) đã nhanh chóng cho huy động nhân lực máy móc đến hiện trường để giải phóng lượng đất đá sạt lở. Sau 1 giờ giao thông bị tê liệt, tuyến đường quốc lộ này cũng đã được thông xe trở lại.

Trước đó, sáng cùng ngày, mưa lớn kết hợp với triều cường dâng cao cũng đã làm sạt lở khoảng 40 m 2 mặt bờ kè ở âu thuyền tránh trú bão xã Thạch Kim (H.Lộc Hà, Hà Tĩnh).

Ông Bùi Tuấn Sơn, Giám đốc Ban quản lý các cảng cá tỉnh Hà Tĩnh, cho hay đơn vị này phối hợp với chính quyền xã Thạch Kim đã phải dùng các bao tải đựng cát để gia cố lại khu vực bị sạt lở, đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền đang neo đậu tại đây và khu dân cư phía bên trong.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, từ 16 - 20.10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới, nên Hà Tĩnh sẽ có mưa vừa đến mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 400 - 600 mm/đợt, có nơi trên 700 mm. Cảnh báo rủi ro do lũ quét , sạt lở đất và ngập úng ở mức cấp độ 1.