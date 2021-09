Hà Tĩnh: Sạt lở núi làm sập tường nhà dân, 1 cháu nhỏ bị gãy chân

Sáng nay, 25.9, trao đổi với Thanh Niên, ông Phan Xuân Hải, Chủ tịch UBND xã Sơn Hàm (H.Hương Sơn, Hà Tĩnh), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở núi, khiến đất đá đổ xuống làm sập tường nhà của một hộ dân và khiến 1 cháu nhỏ bị gãy chân.

Theo ông Hải, khoảng 3 giờ 30 sáng cùng ngày, khi anh Nguyễn Đình Đức (31 tuổi, ngụ tại thôn Tượng Sơn, xã Sơn Hàm) đang ngủ cùng vợ và 2 con trong căn nhà mới xây cạnh chân núi thì nghe thấy tiếng sạt lở đất phía sau nhà.

Khi anh Đức chưa kịp định hình để đánh thức vợ con bỏ chạy thì một phần bức tường cạnh giường ngủ đổ sập xuống, đè lên chân bé trai Nguyễn Đình Phong (con anh Đức) khiến nạn nhân bị gãy chân.

Khu vực núi sau nhà anh Đức bị sạt lở Tân Kỳ

Ngay sau khi xảy ra sự việc, anh Đức đã gọi người thân đưa cháu Phong đi Bệnh viện đa khoa H.Hương Sơn điều trị, và sơ tán vợ con ra khỏi ngôi nhà.

“Lượng đất đá trên núi phía sau nhà anh Đức bị sạt lở xuống may chỉ khoảng 2 m3 nên chưa gây hư hỏng lớn về tài sản. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng đến hỗ trợ gia đình anh Đức thu dọn đất đá sạt lở đổ vào nhà”, ông Hải nói.

Cũng theo ông Hải, vợ chồng anh Đức mới xây được căn nhà cấp 4 để ra ở riêng. Khu vực xảy ra sạt lở trước đó anh Đức khoét chân núi để xây dựng nhà ở và do mưa lớn mấy ngày qua khiến đất đá trên núi bị nhão.

Vụ sạt lở núi khiến con trai anh Đức bị gãy chân, phải nhập viện điều trị Tân Kỳ

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, ngày và đêm hôm qua 24.9, trên địa bàn tỉnh này có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 14 - 42 mm. Do ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới lấn về phía tây kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, nên hôm nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to và giông; tổng lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi trên 120 mm.