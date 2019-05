Hai anh em ruột bị khởi tố trong vụ tai nạn lao động 3 người tử vong

tin liên quan Tai nạn lao động thương tâm, 3 công nhân tử vong Liên quan đến vụ tai nạn lao động trong lúc thi công nhà ở làm 3 người tử vong tại TP.Châu Đốc (An Giang), ngày 18.5, ông Lâm Quang Thi, Bí thư Thành ủy Châu Đốc, Chủ tịch UBND TP.Châu Đốc, xác nhận ông vừa ký thông cáo báo chí xử lý vụ việc này.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 7 giờ 20 ngày 21.1.2019, ông Nguyễn Văn Út (41 tuổi), Trần Quang Khải (39 tuổi), Nguyễn Thị Phương (27 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang) cùng đứng trên giàn giáo cao hơn 17 m đổ bê tông xây dựng tầng 5 của một căn nhà ở tại P.Núi Sam, thì giàn giáo đổ sập xuống làm cả 3 người rơi từ trên cao xuống đất tử vong.

Đây là vụ tai nạn lao động nghiêm trọng nên trong quá trình điều tra, Công an TP.Châu Đốc đã xác định Nguyễn Ngọc Hồ là nhà thầu, nhưng bỏ mặc công trình, giao cho em ruột là ông Nguyễn Ngọc Long làm giám sát thi công. Tuy nhiên, ông Long không có kiến thức và kinh nghiệm nên không thực hiện các biện pháp an toàn lao động theo quy định, dẫn đến tai nạn lao động làm 3 người tử vong.

Từ những vi phạm này, Công an TP.Châu Đốc đã hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Long và ông Hồ cùng về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động, nhưng cho cả 2 được tại ngoại.

Ảnh: Thanh Dũng Căn nhà xảy ra tai nạn lao động làm chết 3 người, xây dựng thêm 2 tầng trái phép

Ông Thi cũng cho biết chủ căn nhà này là của ông Trần Văn Lật. Trong lúc thi công, ông Lật tự ý thay đổi thiết kế, yêu cầu nhà thầu xây dựng vượt phép đến 2 tầng, nên UBND TP.Châu Đốc buộc phá dỡ 2 tầng xây trái phép cũng như xử phạt hành chính đối với ông Lật.

UBND TP.Châu Đốc cũng xử lý trách nhiệm các cán bộ có liên quan vì không phát hiện, hoặc xử lý việc xây dựng trái phép thêm 2 tầng này.