Hai bị cáo nổ súng vào xe 'thánh chửi' Dương Minh Tuyền lãnh 69 tháng tù

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã xem xét và đề xuất kỷ luật mức cảnh cáo về mặt Đảng và chính quyền với thượng tá biên phòng bị công an phát hiện chứa hàng nghi nhập lậu trong nhà.

Công an tỉnh An Giang vừa bắt tạm giam một bị can 31 tuổi, ngụ H.An Phú, tỉnh An Giang về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép sang Campuchia.