Hai cô gái Thanh Hóa bị triệu tập vì tung tin thất thiệt về viêm phổi Vũ Hán

Ngày 1.2, thông tin từ Công an huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) cho biết, ngày 31.1, đơn vị này đã triệu tập và lập biên bản đối với chị M.T.T (21 tuổi, ngụ tại xã Nga Yên, huyện Nga Sơn) để làm rõ hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội facebook về dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, do virus Corona gây ra

Việt Nam có ca bệnh nhiễm virus corona thứ 6 là nữ lễ tân tại Nha Trang

Cụ thể, ngày 30.1, chị T. đã dùng tài khoản facebook cá nhân đăng tải thông tin trên địa bàn huyện Nga Sơn đã có người nhiễm virus Corona.

Công an huyện Nga Sơn đã xác minh và khẳng định, đến ngày 1.2, trên địa bàn huyện Nga Sơn không có người nào nhiễm virus Corona, không có ai bị cách ly, theo dõi vì nghi nhiễm virus Corona

Công an huyện Nga Sơn triệu tập và làm việc với chị T. về việc đăng tải thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội Ảnh Công an cung cấp

Tại cơ quan công an, chị T. cũng khai nhận, đăng tải thông tin về dịch bệnh do virus Corona trên địa bàn huyện Nga Sơn là để câu view chứ không rõ tình hình dịch bệnh diễn ra như thế nào.

Công an huyện Nga Sơn đã yêu cầu chị T. gỡ bỏ thông tin sai sự thật, đồng thời công khai xin lỗi. Công an huyện Nga Sơn cũng đã báo cáo sự việc đến các đơn vị liên quan và đang chờ chỉ đạo của cơ quan cấp trên mới ra quyết định có phạt hành chính hay không và mức phạt cụ thể.

Cũng trong ngày 31.1, Công an thành phố Thanh Hóa đã triệu tập, lập biên bản về hành vi tung tin sai sự thật về dịch bệnh do virus Corona gây ra, đối với chị H.T.V.T (25 tuổi, ngụ tại phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa), do ngày 31.1, chị V.T. đã đăng thông tin trên facebook với nội dung: “Đêm nay nhà nước mình phun thuốc ngừa dịch cúm corona trên bầu trời toàn quốc, nên mọi người hãy chia sẻ cho nhau. Không nên ra đường trong khung giờ từ 4 - 7 giờ 30 sáng mai 1.2, nếu có việc phải ra đường thì nên đeo khẩu trang”.

Thông tin này thu hút hàng trăm người bình luận, theo dõi và chia sẻ; làm nhiều người hoang mang, không rõ thực hư sự việc.

Khi triệu tập đến cơ quan công an làm việc, chị V.T cũng khai nhận đăng tải thông tin chỉ nhằm mục đích câu view chứ không hiểu biết nhiều về dịch bệnh do virus Corona gây ra. Đồng thời, xác nhận nội dung đăng là không đúng sự thật.

Công an thành phố Thanh Hóa đã lập biên bản, đồng thời yêu cầu chị V.T. gỡ nội dụng thông tin đăng tải không đúng. Công an thành phố Thanh Hóa cũng đang tiếp tục làm rõ sự việc và chưa có quyết định phạt hành chính.