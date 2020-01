Xác định 3 người Việt nhiễm vi rút Corona

Ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Ngày 29.1, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thay mặt Ban Bí thư ký Công văn số 79 gửi các tỉnh ủy, thành ủy, các ban Đảng, Ban Cán sự Đảng Đoàn, Đảng ủy trực thuộc T.Ư, các Đảng ủy đơn vị sự nghiệp T.Ư về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra. Ban Bí thư lưu ý cần xác định công tác phòng, chống dịch do chủng mới Corona là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương thực hiện quyết liệt các biện pháp do Chính phủ và các bộ, ngành đề ra, huy động toàn hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, toàn dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Quyết tâm kiểm soát, không để dịch lây lan, bảo đảm phát triển kinh tế , xã hội, trật tự, an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân và tổ chức đại hội Đảng các cấp thành công. Ban Bí thư cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng các phương án phòng, chống theo từng cấp độ lây lan dịch; thực hiện triệt để, tuân thủ các biện pháp dự phòng, cách ly theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn. Trong trường hợp cần thiết, tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, các lễ hội, các hội nghị, hội thảo để tập trung, ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, Ban Bí thư yêu cầu các cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo công tác truyền thông đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân để mọi người đều nhận rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch do chủng mới Corona gây ra, thông tin kịp thời cho người dân phòng, tránh; đồng thời đấu tranh và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân đưa các thông tin không chính xác, gây hoang mang, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Lê Hiệp