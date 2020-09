Hai công nhân thiệt mạng trong lúc bốc vác hàng đưa lên toa xe lửa

Ngày 13.9, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) phối hợp các đơn vị liên quan điều tra làm rõ vụ tai nạn lao động xảy ra ở kho hàng hóa tại ga Sóng Thần (TP.Dĩ An, Bình Dương) làm 2 công nhân tử vong , 1 công nhân bị thương.