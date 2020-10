Hai cựu phó tổng giám đốc BIDV cùng bị đề nghị mức án 6 - 7 năm tù

Trong phần luận tội và nêu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện Viện KSND TP.Hà Nội (VKS) đánh giá: Quá trình xét hỏi, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, chỉ có 1 bị cáo quanh co chối tội. Đây cũng là lý do tiến độ xét xử vụ án nhanh hơn so với dự kiến. Cơ quan công tố đề nghị HĐXX tuyên phạt 2 bị cáo Trần Lục Lang và Đoàn Ánh Sáng (đều nguyên là Phó tổng giám đốc BIDV) cùng mức án 6 - 7 năm tù về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng ”, quy định tại khoản 3 điều 179 bộ luật Hình sự năm 1999.