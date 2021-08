Hải Dương: 20 ngày, xử phạt 1.826 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch

Đáng chú ý, nhiều vụ việc đã được Công an tỉnh Hải Dương khởi tố. Ngày 13.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Kim Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “vi phạm quy định về an toàn lao động, về an toàn nơi đông người”, xảy ra tại thôn Phương Duệ, xã Kim Xuyên, H.Kim Thành.