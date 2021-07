Hải Dương: Bắt người đàn ông viết đơn tố cáo rồi tống tiền chủ tịch xã 400 triệu

Ngày 12.7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Ninh Giang (Hải Dương) đã ra quyết định khởi tố bị can , ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Bùi Văn Cử (64 tuổi, ở thôn Đà Phố, xã Hồng Phúc, H.Ninh Giang, Hải Dương) về hành vi cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại điểm a khoản 3 điều 170 của Bộ luật hình sự.