Hải Dương: Bắt nữ giám đốc tống tiền hiệu trưởng bằng hình ảnh, clip nhạy cảm

Chiều 25., Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Lan (36 tuổi, ngụ số 73, đường Lê Ngọc Hân, P.Thanh Bình, TP.Hải Dương, tỉnhHải Dương) vì có hành vi cưỡng đoạt tài sản