Hải Dương: Hai doanh nghiệp vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 13.8, thông tin từ UBND H.Nam Sách (Hải Dương) cho biết, UBND H.Nam Sách vừa có thông báo về việc cho phép Công ty TNHH may mặc Quốc tế Phú Nguyên hoạt động sản xuất trở lại.

Theo đó, ngày 12.8, UBND H.Nam Sách đã nhận được công văn đề nghị của Công ty TNHH may mặc Quốc tế Phú Nguyên (địa chỉ ở QL 37, TT.Nam Sách, H.Nam Sách) về việc cho phép công ty này được hoạt động sản xuất trở lại sau khi đã thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Được biết, Công ty TNHH may mặc Quốc tế Phú Nguyên đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ nhà máy bằng thuốc Cloramin B; xét nghiệm cho toàn bộ F2 và cán bộ, công nhân viên của công ty 4 đợt, kết quả xét nghiệm cả 4 đợt đều âm tính với SARS - CoV- 2.

Sau khi xin ý kiến chỉ đạo của ông Lưu Văn Bản, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, UBND H.Nam Sách đã cho phép Công ty TNHH may mặc Quốc tế Phú Nguyên được hoạt động trở lại từ 7 giờ sáng nay, 13.8.

Đáng chú ý, trước khi được hoạt động trở lại, Công ty TNHH May mặc Quốc tế Phú Nguyên đã bị Chủ tịch UBND H.Nam Sách phạt hành chính 30 triệu đồng do vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid 19.

Trước đó, ngày 5.8, UBND H.Nam Sách đã có thông báo về việc dừng hoạt động sản xuất của Công ty TNHH May mặc Quốc tế Phú Nguyên kể từ 7 giờ ngày 5.8 cho đến khi có thông báo mới , do có 1 trường hợp công nhân nhiễm Covid 19 . Tuy nhiên, lúc 11 giờ 30 ngày 11.8, đoàn kiểm tra của H.Nam Sách phát hiện tại Công ty TNHH May mặc Quốc tế Phú Nguyên vẫn có một số công nhân đang làm việc tại xưởng.