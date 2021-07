Hải Dương: Hơn 40 'dân chơi' tụ tập sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Sáng 26.7, Công an tỉnh Hải Dương đã thông tin về việc phát hiện nhiều đối tượng nam nữ tụ tập hát karaoke , sử dụng trái phép ma túy.

Trước đó, khoảng 1 giờ 30 ngày 25.7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an H.Bình Giang kiểm tra quán karaoke Bad Boy (ở thôn Lương Phúc, xã Hùng Thắng) do ông Phạm Văn Nhân (33 tuổi, ở xã Hùng Thắng) làm chủ. Lực lượng phối hợp phát hiện tại một số phòng hát của quán có tổng cộng 48 người (26 nam, 22 nữ) có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Quán karaoke Bad Boy mở "chui" cho hơn 40 "dân chơi" dùng ma túy Ảnh Công an cung cấp Tại các phòng hát, cơ quan công an còn thu giữ nhiều đĩa sứ, ống hút, bật lửa, thẻ cào, vỏ túi ni lông, 2 bình nén khí và nhiều bóng cười.

Qua test nhanh, lực lượng công an phát hiện 43/48 trường hợp dương tính với ma túy. Theo điều tra ban đầu, số đối tượng nữ có mặt trong quán chủ yếu là nhân viên phục vụ đến từ nhiều tỉnh, thành; số đối tượng nam dương tính với ma túy có hộ khẩu thường trú tại địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Hải Dương và một số tỉnh, thành lân cận.