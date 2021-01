Hải Dương: Khởi tố, điều tra cơ sở sản xuất sản phẩm dinh dưỡng kém chất lượng

Ngày 6.1, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương vừa phối hợp với các đơn vị chức năng khám xét Công ty TNHH sản xuất thương mại quốc tế CIO (TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) do Nguyễn Huy Dương (32 tuổi, ngụ P.Thanh Bình, TP.Hải Dương) làm giám đốc.

Lực lượng chức năng kiểm tra nơi sản xuất của Công ty TNHH sản xuất thương mại quốc tế CIO Ảnh Công an cung cấp Trước đó, theo phản ánh của người tiêu dùng và tài liệu thu thập của cơ quan công an, một số mặt hàng của Công ty TNHH sản xuất thương mại quốc tế CIO dành cho chế độ ăn đặc biệt cung cấp ra thị trường như ACC milk linh chi sữa ong chúa nhung hươu, Hilac Baby, Sure Milk hồng sâm canxi colostrum tảo xoắn… đều không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng như đã đăng ký.

Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an cho thấy, nhiều chỉ số trong các sản phẩm trên đều không đạt yêu cầu, một số chất có nguy cơ gây hại cho sức khỏe lại vượt quá quy định cho phép.

Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 27.000 vỏ hộp; 10 tấn bìa vỏ thùng chưa qua sử dụng có in nhãn mác các loại sản phẩm khác nhau; khoảng 5 tấn nguyên liệu sữa bột; 1 tấn tem nhãn mác và trên 70.000 sản phẩm thành phẩm.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 19 con dấu tròn liền mực mang tên 16 công ty khác nhau và các chi nhánh; 14 dấu chức danh giám đốc công ty, giám đốc chi nhánh công ty và 2 dấu khắc nét chữ ký.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, niêm phong toàn bộ sản phẩm của công ty này để phục vụ quá trình điều tra, xử lý.