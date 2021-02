Hải Dương xử phạt hơn 100 trường hợp vi phạm quy định chống dịch

Ngày 19.2, Tỉnh ủy Hải Dương đã phê bình Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND H.Kim Thành vì lãnh đạo, chỉ đạo chưa nghiêm túc trong thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND H.Cẩm Giàng cũng bị phê bình thiếu quyết liệt để xảy ra tình trạng người dân ở nhiều khu cách ly tập trung, địa bàn bị phong tỏa, cách ly y tế đi lại tự do, một số trường hợp bị lây nhiễm ở đây.

Trên địa bàn tỉnh Hải Dương xảy ra nhiều vụ vượt chốt kiểm soát dịch bệnh, chống người thi hành công vụ. Trong đó có vụ Vũ Văn Tập (32 tuổi, ngụ H.Bình Giang, tỉnh Hải Dương) vượt chốt kiểm soát, đánh công an. Ngày 19.2, Công an H.Bình Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Vũ Văn Tập vì tội “chống người thi hành công vụ”.

Tại TP.Hải Dương , nơi dịch đang diễn biến phức tạp, vi phạm chấp hành quy định phòng chống dịch Covid-19 xảy ra nhiều. Theo tổng hợp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, trong ngày 19.2, cơ quan chức năng đã xử phạt 124 trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch, với tổng tiền phạt 133 triệu đồng. Thậm chí, nhiều F1, F0 ở TP.Hải Dương còn khai báo y tế không đầy đủ, gây khó khăn cho công tác truy vết, dập dịch. Trong ngày 19.2, TP.Hải Dương đã lập 53 chốt kiểm soát di động để xử lý các trường hợp vi phạm chống dịch ở mức cao nhất.

Nhiều người lên mạng xã hội tung tin đồn không đúng về công tác phòng, chống dịch. Sáng 19.2, trên một số trang mạng xã hội đăng tải thông tin, hình ảnh với nội dung phản ánh việc người dân phải mất 250.000 đồng tiền phí khi qua chốt kiểm dịch tại TT.Lai Cách (H.Cẩm Giàng). Công an TT.Lai Cách đã xác minh người đăng tải thông tin trên là Nguyễn Thị Hài (37 tuổi, tạm trú TT.Lai Cách). Chị Hài là công nhân trong KCN Đại An mở rộng, khi đi qua chốt kiểm dịch Covid-19 được yêu cầu khai báo y tế theo quy định. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện chị Hài chưa đăng ký tạm vắng, tạm trú, chưa nộp phí vệ sinh công cộng nên đã yêu cầu chị này nộp tiền phạt chưa đăng ký tạm trú, tạm vắng và phí vệ sinh. Tuy nhiên, chị Hài lại thông tin lên Facebook đó là tiền nộp xin giấy xác nhận. Tại cơ quan công an, chị Hài thừa nhận những nội dung đã đăng tải là không đúng sự thật. UBND H.Cẩm Giàng đã ra quyết định xử phạt chị Hài 7,5 triệu đồng.

Trong ngày 19.2, Cơ quan chức năng H.Cẩm Giàng xử phạt 27 trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch với tổng số tiền phạt hơn 43 triệu đồng, cảnh cáo 2 trường hợp. Người dân chủ yếu vi phạm: không đeo khẩu trang, ra đường khi không thật sự cần thiết...