Hai lần giám định không tìm ra nguyên nhân đàn trâu ở Ba Vì chết bất thường

Sáng 10.9, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an H.Ba Vì (Hà Nội) cho biết cơ quan này vừa gia hạn điều tra vụ đàn trâu 14 con của người dân thôn Muồng Cháu (xã Vân Hòa, H.Ba Vì) tử vong bất thường ngày 8.7 vừa qua.

Theo vị lãnh đạo, sau khi xảy ra sự việc, Công an H.Ba Vì đã có mặt tổ chức điều tra, lấy mẫu vật đưa đi giám định để làm rõ nguyên nhân.

Giám định lần đầu, Trạm thú y H.Ba Vì kết luận đàn trâu chết không phải do dịch bệnh. Vì vậy, Công an H.Ba Vì đã tiếp tục gửi các mẫu này đến Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) để giám định và được xác định không có độc tố.