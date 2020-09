Yêu cầu giám định nguyên nhân đổ cổng trường làm 3 học sinh tử nạn

Đặc biệt, UBND tỉnh Lào Cai giao Sở Giao thông - Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức giám định nguyên nhân sự cố đổ cổng trường học tại phân hiệu Bản Phung.

Sở GD-ĐT được giao chủ trì, phối hợp UBND các huyện, TX.Sa Pa, TP.Lào Cai khẩn trương tiến hành tổng kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất trường học. Trong đó, tập trung vào các hạng mục như cổng trường, hàng rào không đảm bảo hoặc có nguy cơ mất an toàn.

UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các cơ quan chức năng cần đặc biệt quan tâm đến các hạng mục được đầu tư bằng nguồn xã hội hóa không thực hiện đúng trình tự đầu tư xây dựng cơ bản; có phương án khoanh vùng bảo vệ, hạn chế qua lại đối với các hạng mục có nguy cơ mất an toàn.

Cụ thể, đối với các công trình đã xây dựng, đưa vào sử dụng, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP.Lào Cai có trách nhiệm tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá chất lượng, an toàn trong khai thác sử dụng đối với tất cả các công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn xã hội hóa , chỉ cho phép tiếp tục sử dụng đối với các công trình đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn trong sử dụng, kiên quyết tháo dỡ công trình không đảm bảo chất lượng, không đảm bảo an toàn.