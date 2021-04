Hai mẹ con bị đổ phân lên người: Bé 2 tuổi bị tổn thương tinh thần

Theo lời của mẹ bé, bé bị viêm da. Sở LĐ-TB-XH tỉnh Phú Yên đã giao cho Trung tâm Công tác xã hội tỉnh phối hợp cùng Phòng LĐ-TB-XH huyện có những bước tiếp theo để hỗ trợ tâm lý cho trẻ bị tổn thương...

Trong trường hợp, gia đình có nhu cầu trợ giúp pháp lý thì Sở LĐ-TB-XH tỉnh Phú Yên sẽ kết nối trợ giúp để hoàn thiện thủ tục bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bé. Bé bị tổn thương về tâm lý thì Sở LĐ-TB-XH tỉnh đánh giá được, nhưng còn sức khỏe , thể chất thì phải đi giám định y khoa. “Cái này, tôi đã trao đổi với gia đình đề nghị Công an huyện (nơi đang thụ lý hồ sơ) giới thiệu đưa đi giám định y khoa để xác định mức độ tổn thương của cháu. Làm như vậy mới có đầy đủ chứng cứ pháp lý”, bà Hiền nói và cho biết: “Gia đình đã đưa cháu đi khám nhưng chưa qua hồ sơ công an nên bây giờ muốn củng cố hồ sơ thì công an phải có giấy giới thiệu để giám định y khoa”.