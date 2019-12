Hai nghi can điều khiển ô tô chở nhiều 'hàng nóng'

Sáng 28.12, Công an H.Núi Thành (Quảng Nam) cho biết đơn vị vừa phối hợp với Đội CSGT số 1 (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an Quảng Nam) phát hiện hai nghi can điều khiển ô tô chở nhiều vũ khí nóng