Hai người xúc phạm cảnh sát giao thông trên facebook bị phạt 15 triệu đồng

Chiều 1.10, thông tin từ Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Lê Công Nam (30 tuổi, ngụ xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) và Nguyễn Tiến Sỹ (40 tuổi, ngụ phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai) về hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của lực lượng cảnh sát giao thông trên mạng xã hội . Theo đó, Lam và Sỹ mỗi người bị phạt 7,5 triệu đồng.