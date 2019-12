Hai nhóm công nhân xô xát vì mâu thuẫn trong công việc, 1 người tử vong

Ngày 28.12, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, Công an huyện An Dương (thành phố Hải Phòng) đã vận động 4 công nhân Công ty Mai Hương (huyện An Dương) ra đầu thú để điều tra về cái chết của anh Bùi Đình Quang, cũng là công nhân Công ty Mai Hương.

Trước đó, vào 13 giờ ngày 27.12, tại khu vực trước cổng Công ty Mai Hương (đoạn đường 351 thuộc thôn Kiên Trung, xã Hồng Thái, huyện An Dương), các công nhân Nguyễn Văn Xuân (33 tuổi), Vũ Bá Quyết (30 tuổi), Nguyễn Thành Vinh (32 tuổi), Vũ Bá Mạnh (27 tuổi), cùng trú tại xã Hồng Thái, huyện An Dương đã xảy ra xô xát với một nhóm công nhân khác gồm Hoàng Minh Dương (18 tuổi, ngụ đường Nguyễn Lương Bằng, phường Văn Đẩu, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng), Nguyễn Văn Huy (26 tuổi, ngụ xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng), Nguyễn Văn Phú (32 tuổi, ngụ xã Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng) và Bùi Đình Quang (34 tuổi, ngụ phường Văn Đẩu, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng).

Trong lúc xô xát, anh Bùi Đình Quang bị chém vào đầu và tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện An Dương đã vận động Nguyễn Văn Xuân, Vũ Bá Quyết, Nguyễn Thành Vinh, Vũ Bá Mạnh đến cơ quan công an đầu thú.

Ban đầu xác định, nguyên nhân xảy ra sự việc là do mâu thuẫn trong quá trình làm việc tại Công ty Mai Hương.