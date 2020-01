Hai nhóm thanh niên hỗn chiến, gây náo loạn khu du lịch biển Hải Tiến lĩnh án

Liên quan đến vụ án trên, trưa 23.6.2019, tại xã Hoằng Tiến tiếp tục xảy ra vụ gây rối trật tự và chặn xe cứu thương. Nguyên nhân là do, từ mâu thuẫn của vụ án trên và mâu thuẫn trong quá trình làm ăn, nên trưa 23.6.2019, Trương Phú Cự (63 tuổi, ngụ tại thôn Tiền Thôn, chủ nhà hàng Cự Bài ở khu du lịch Hải Tiến) cầm đầu một nhóm người (khoảng 30 người, đều ngụ tại xã Hoằng Tiến) kéo đến nhà hàng Hưng Thịnh 1 gây hấn, đánh nhau. Nhóm của Trương Phú Cự và người của nhà hàng đã dùng vỏ chai bia, bát đĩa, ghế sắt ném nhau, khiến 3 người của nhà hàng Hưng Thịnh 1 bị thương. Khi xe cứu thương đến đưa các nạn nhân đi cấp cứu, nhóm người do Cự cầm đầu đã chặn đầu xe không cho đi dù lực lượng Công an huyện Hoằng Hóa đang làm nhiệm vụ tại hiện trường. Mãi khi lực lượng cảnh sát cơ động của Công an tỉnh Thanh Hóa được tăng cường đến hiện trường thì đám đông mới giải tán và xe cứu thương mới đưa được các nạn nhân đến bệnh viện. Đến ngày 19.9.2019, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ Trương Phú Cự để điều tra, làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ. Vụ việc này đang được tiến hành điều tra và sẽ xét xử ở một vụ án khác.