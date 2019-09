Hai nữ sinh bị sát hại: Nghi phạm giết người yêu rồi truy sát 4 người trong phòng

Theo thông tin từ Công an quận Cầu Giấy, đơn vị này đang tiếp tục làm rõ vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại ngõ 30 phố Nghĩa Đô, phường Nghĩa Đô trên địa bàn quận.

Bước đầu, cơ quan công an đã làm rõ, khoảng 6 giờ 45 sáng 16.9, Công an phường Nghĩa Đô nhận được tin báo về vụ án mạng, đã nhanh chóng báo cáo Ban Chỉ huy Công an quận Cầu Giấy, phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự và các phòng nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội đến hiện trường, tổ chức khám nghiệm, điều tra