Hải Phòng: 'Bắt' 2 ô tô chở 5 người trốn chốt kiểm soát dịch Covid-19

Chiều 3.2, Công an TP.Hải Phòng cho biết, lúc 8 giờ 50 cùng ngày, tại cuối đường Tân Vũ - Lạch Huyện, Công an Q.Hải An (TP.Hải Phòng) đã phát hiện 2 xe ô tô đón 5 người từ Quảng Ninh về bằng đường tắt để trốn chốt kiểm soát dịch Covid-19.