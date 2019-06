Hải Phòng bắt giữ gần nửa tấn bì lợn bốc mùi không rõ nguồn gốc

Trước đó, vào 12 giờ 30 ngày 12.6, Phòng Cảnh sát môi trường chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Cục quản lý thị trường Hải Phòng và Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm huyện An Dương, thành phố Hải Phòng tiến hành kiểm tra xe tải 15C – 292.57 do ông Vũ Đoàn Bằng (47 tuổi, ngụ thôn Thắng Lợi, xã An Hưng, huyện An Dương) điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện trên xe 480 kg bì lợn đã bốc mùi đựng trong 16 bao tải.