Hải Phòng: Bắt Phó trưởng Công an Q.Đồ Sơn liên quan vụ án làm sai lệch hồ sơ

Theo nguồn tin của Thanh Niên, sáng 23.7, tại trụ sở Công an Q.Đồ Sơn, Viện KSND tối cao đã khởi tố, bắt giam trung tá Phạm Quang Tuấn, Phó trưởng Công an Q.Đồ Sơn, vì liên quan đến vụ làm sai lệch hồ sơ một vụ án tại đơn vị này.

Ngoài trung tá Phạm Quang Tuấn, Viện KSND tối cao cũng khởi tố thượng úy Vũ Duy Thanh, cán bộ Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an Q.Đồ Sơn. Ông Vũ Duy Thanh được cho tại ngoại.

Liên quan đến đến vụ việc trên, như Thanh Niên đã đưa tin, tại Công an Q.Đồ Sơn vừa qua xảy ra vụ việc gây xôn xao dư luận. Theo đó, ngày 13.11.2020, cán bộ chiến sĩ Đội Điều tra tổng hợp và Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an Q.Đồ Sơn) đã phát hiện tại quán karaoke Hải Sơn 86 (P.Hợp Đức, Q.Đồ Sơn) có nhiều đối tượng đang có dấu hiệu phê, lắc ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 25/28 đối tượng dương tính với ma túy.