Nguyên thiếu tá tố công an làm sai lệch hồ sơ đã được bảo vệ theo quy định

Hôm nay, 19.5, trao đổi với Thanh Niên, ông Trịnh Văn Khoa (nguyên thiếu tá Công an Q.Đồ Sơn, Hải Phòng), người làm đơn tố cáo một số cán bộ Công an Q.Đồ Sơn làm sai lệch hồ sơ, xác nhận ông và gia đình đã được cơ quan chức năng của TP.Hải Phòng áp dụng các biện pháp bảo vệ người làm đơn tố cáo.

Trước đó, ngày 12.5, Công an TP.Hải Phòng thông tin, ngày 11.5, tại trụ sở Công an Q.Đồ Sơn, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã triển khai thông báo về việc khởi tố bị can, tạm giam đối với trung tá Đinh Đình Việt, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy; thượng úy Đỗ Hữu Dũng, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, và thượng úy Nguyễn Viết Công, cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (đều thuộc Công an Q.Đồ Sơn) để điều tra hành vi " làm sai lệch hồ sơ vụ án ".