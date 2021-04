Hải Phòng đình chỉ công tác thêm 3 cán bộ công an vụ thu 100.000 đồng làm CCCD

Ngày 14.4, Công an TP.Hải Phòng cho biết, thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP.Hải Phòng đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác Trưởng Công an xã Tiên Minh, Đội trưởng và Đội phó Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an H.Tiên Lãng để làm rõ trách nhiệm trong vụ thu của người dân 100.000 đồng tiền làm CCCD. Theo Công an TP.Hải Phòng, thời gian đình chỉ là từ 14.4 đến 14.6.