Hải Phòng đình chỉ 2 công an xã vụ thu 100.000 đồng làm CCCD gắn chíp

Thông tin từ UBND H.Tiên Lãng (TP.Hải Phòng) cho biết, ngày 8.4, UBND xã Tiên Minh đã ra quyết định đình chỉ công tác với ông Vũ Văn Bảo và ông Bùi Văn Thoại, đều là công an viên xã Tiên Minh.

Theo UBND H.Tiên Lãng, ông Vũ Văn Bảo và ông Bùi Văn Thoại bị đình chỉ công tác 15 ngày để giải quyết khiếu nại việc thu tiền làm CCCD gắn chíp điện tử sai quy định.

Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 4.4, anh B.V.L (ở xã Tiên Minh) khi đưa bố mẹ đến làm CCCD gắn chíp ở trụ sở UBND xã Tiên Minh đã phát hiện người dân phải đóng 100.000 đồng lệ phí làm CCCD. Số tiền này được người dân đưa cho 2 người mặc đồng phục công an xã ngồi trong phòng làm việc của Trưởng công an xã Tiên Minh. Đáng chú ý, khi anh B.V.L thắc mắc về việc phải nộp 100.000 đồng để làm CCCD thì một người đàn ông mặc đồng phục công an xã cho biết: "Chúng tôi về đây là làm dịch vụ".