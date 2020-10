Đã đưa hơn 43.000 công an chính quy về xã

Theo đó, Đại hội Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ 7 sẽ diễn ra từ 11 - 13.10 tại Hội trường Bộ Công an (44 Yết Kiêu, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội). Dự đại hội có 350 đại biểu, trong đó có 26 đại biểu đương nhiên và 324 đại biểu bầu tại đại hội các tổ chức Đảng trực thuộc.

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho biết đại hội sẽ thảo luận 4 nội dung lớn: nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng lực lượng, phấn đấu đến năm 2030 tinh nhuệ, hiện đại; giữ vững an ninh quốc gia, trật tự xã hội; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trước khi Đại hội Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ 7 diễn ra, từ cuối tháng 8 vừa qua, đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở trong Đảng bộ Công an T.Ư đã hoàn thành, bảo đảm tiến độ. Thủ trưởng các đơn vị đều trúng cử bí thư cấp ủy, nhiều người trúng cử với số phiếu tuyệt đối.

Tại cuộc họp báo, thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an), cho biết các lực lượng công an nhân dân đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an T.Ư nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trong đó, nhiều nhiệm vụ đã được hoàn thành xuất sắc như: đấu tranh, ngăn chặn và phòng ngừa các loại tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề phức tạp nổi lên như “ tín dụng đen ”, tội phạm có yếu tố nước ngoài và tội phạm qua mạng; khám phá nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn... Bộ Công an cũng là một trong những đơn vị đi đầu về xây dựng lực lượng theo chủ trương của Đảng về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn.

Bộ Công an đã giảm 6 tổng cục; 1 đơn vị tương đương cấp tổng cục; 55 đơn vị cấp cục; 22 đơn vị phòng cháy chữa cháy cấp địa phương; 7 trường; 1.014 đơn vị cấp phòng và hơn 2.300 đơn vị cấp đội.