Hải Phòng: Hàng chục 'dân chơi' sử dụng ma túy trong quán karaoke hoạt động trái phép

Ngày 11.6, Công an TP.Hải Phòng cho biết, Phòng CSĐT về tội phạm ma túy (PC04) Công an TP.Hải Phòng đã tạm giữ hình sự 4 người và đưa vào Trường Lao động - Xã hội Thanh Xuân (TP.Hải Phòng) 15 người để xác định tình trạng nghiện ma túy.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, PC04 phát hiện quán karaoke NEW 5 Sao (ở số 129 Cách Thượng, xã Nam Sơn, H.An Dương, TP.Hải Phòng), do Bùi Quang Học (28 tuổi, ở đội 6, thôn Phù Tải 2, xã Kim Đính, H.Kim Thành, TP.Hải Dương) làm chủ, có biểu hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và vi phạm các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Được biết, để che mắt lực lượng chức năng, quán karaoke NEW thường xuyên chỉ nhận khách quen vào hát. Mỗi khi có khách ra vào, cửa quán lại đóng kín. Cửa quán được thiết kế 2 lớp bảo vệ, bên trong và xung quanh quán bố trí nhiều camera để quan sát. Chủ quán còn thuê một khu đất riêng lập lán làm điểm trông giữ xe máy. Xe ô tô của khách được để ở những khu vực xung quanh quán.

Trước tình hình đó, vào 1 giờ ngày 9.6, Phòng PC04 phối hợp với Công an H.An Dương tiến hành ập vào kiểm tra quán karaoke NEW 5 Sao. Tại thời điểm kiểm tra, PC04 phát hiện 31 người (16 nam, 15 nữ) trong 2 phòng hát có dấu hiệu tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan công an đã thu giữ 0,60 gram ketamine, 1 đĩa sứ, 1 thẻ ATM, 1 ống hút được cuộn bằng tờ tiền polime mệnh giá 20.000 đồng.