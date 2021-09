Hải Phòng: Khởi tố nguyên cán bộ công an chống ma túy mua bán ma túy

Sáng 9.9, Công an TP.Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Hải Long (34 tuổi) nguyên cán bộ Công an Q.Lê Chân (TP.Hải Phòng) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó vào 0 giờ 30 ngày 1.9, Côngg an Q.Hồng Bàng bắt giữ Hoàng Xuân Vũ (30 tuổi, ở số 105 đường Hai Bà Trưng, P.An Biên, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng) và Lê Danh Hoàng (24 tuổi, ở số 116 Lương Khánh Thiện, P.Cầu Đất, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Cơ quan chức năng thu giữ của Hoàng Xuân Vũ và Lê Danh Hoàng 125 viên thuốc lắc (tổng 198,36 g) cùng 3,29 g Ketamine. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Hồng Bàng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy và chuyển vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng để điều tra theo thẩm quyền. Đến ngày 7.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với Hoàng Xuân Vũ và Lê Danh Hoàng.

Trong quá trình điều tra vụ án, Công an TP.Hải Phòng xác định Nguyễn Hải Long, cán bộ Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Q.Lê Chân (TP.Hải Phòng), đã chuyển tiền cho Hoàng Xuân Vũ để mua số ma túy trên nên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hải Long. Trong ngày 7.9, Giám đốc Công an TP.Hải Phòng cũng đã ra quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Hải Long.

Đến ngày 8.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Hải Long để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.