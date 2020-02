Hải Phòng phát hiện xác người bị đốt trong thùng phuy giữa vườn nhà

Tối 22.2, cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng đang tiến hành điều tra vụ 1 xác nam giới được phát hiện bị đốt trong chiếc thùng phuy đặt trong vườn nhà một người dân ở xóm 1, thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

Theo đó, chiều cùng ngày, người dân tại xóm 1, thôn Tràng Duệ thấy chiếc thùng phuy trong vườn nhà ông Trường (là một người dân trong xóm) đang bốc cháy và có mùi khét bất thường. Một số người đến kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện một xác người bị đốt bên trong.

Theo cơ quan chức năng, xác người bị đốt là nam giới, đã bị cháy xém nhiều phần. Đáng chú ý, thi thể này có một vết thương lớn ở phần cổ. Vụ việc đã gây xôn xao dư luận địa phương. Đến đêm khuya ngày 22.2, vẫn còn rất nhiều người đến hiện trường để xem cơ quan chức năng điều tra vụ việc.

Cơ quan công an nhận định, đây có thể là một vụ giết người và đốt xác để phi tang . Công an huyện An Dương và các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hải Phòng đã khoanh vùng và xác định nghi phạm có thể là T, một thanh niên ngụ ngay trong xóm 1, thôn Tràng Duệ.