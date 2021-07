Hải Phòng: Tạm giữ 8 nghi phạm trong đường dây cá độ bóng đá hơn 200 tỉ

Ngày 14.7, Công an TP.Hải Phòng cho biết,

Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Q.Lê Chân đã phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua hình thức cá độ bóng đá theo nhiều cấp độ (siêu tổng, tổng đại lý, đại lý, con bạc) với sự tham gia của hàng chục " con bạc ".

Sau khi kết thúc trận đấu, trang mạng sẽ thông báo việc thắng thua và tổng hợp số điểm thắng tương ứng với số tiền. Từ căn cứ đó, người chơi sẽ trực tiếp thanh toán với nhau. Theo cơ quan công an,

Cơ quan công an nhận định, đây là đường dây cá độ bóng đá có quy mô lớn, có tổ chức, hoạt động che giấu tội phạm tinh vi, đối tượng phức tạp.

Sau một thời gian trinh sát, đến 19 giờ ngày 7.7, Công an Q.Lê Chân kết hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP.Hải Phòng đồng loạt đột kích, bắt 12 nghi phạm ở địa bàn Q.Lê Chân, Q.Hải An, H.Kiến Thụy và H.Thủy Nguyên.