Chiêu thức vận hành ‘ổ’ cá độ bóng đá 350 tỉ đồng ở Lào Cai

Liên quan đến ổ cá độ bóng đá qua bong88 vừa bị Công an tỉnh Lào Cai, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá ngày 9.7. Cơ quan công an đã bước đầu làm rõ phương thức các đối tượng tổ chức cho các con bạc tham gia đặt cược.

Hiện tại, Công an tỉnh Lào Cai đang tạm giữ 8 đối tượng để phục vụ điều tra gồm: Nguyễn Thế Hoàng (36 tuổi) trú tại thôn Tả Hà 3, xã Sơn Hà; Bùi Tuấn Vũ (31 tuổi), trú tại tổ dân phố Phú Cường 2, TT.Phố Lu; Nguyễn Văn Bình (34 tuổi), trú tại tổ dân phố Phú Thành 4, TT.Phố Lu Ngu;yễn Công Thành (34 tuổi) trú tại số 326, đường Lê Hồng Phong, TT. Phố Lu (cùng thuộc H.Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai); Nguyễn Ngọc Tuấn (39 tuổi), trú tại số 200, đường Ngô Quyền, tổ 32, P.Kim Tân, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Nguyễn Quốc Thịnh (38 tuổi), trú tại tổ 4, P. Sa Pa, TX.Sa Pa, Lào Cai. Trịnh Việt Tiệp (36 tuổi), trú tại số 372 đường Ngô Quyền, tổ 33, P.Kim Tân, TP.Lào Cai. Khổng Quốc Việt (34 tuổi), trú tại số 044 đường Lê Văn Hưu, tổ 6, P.Cốc Lếu, TP.Lào Cai.

Theo Công an tỉnh Lào Cai, khoảng đầu tháng 6, trinh sát đã phát hiện trang mạng bong88 có những dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Đây cũng là thời điểm các giải đấu bóng đá lớn như Euro Copa America diễn ra sôi động.

Công an đã xác minh qua trang mạng bong88 các tài khoản cấp trên có thể tạo và theo dõi tài khoản cấp dưới, mỗi tài khoản có thể do một hoặc nhiều đối tượng cùng quản lý để ăn chia tiền thắng thua từ các con bạc.

Qua quan hệ xã hội, các đối tượng giới thiệu và chia tài khoản con bạc cho nhiều đối tượng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Các đối tượng đăng nhập tài khoản tại các đường link: wabi88.com; b88ag.com; v88ag.com; feli88.com… để chuyển điểm đô (khái niệm do các đối tượng quy ước), quản lý các kèo đặt cược, quản lý thắng thua và hoa hồng của các tài khoản.

Cụ thể, tổng đại lý bán điểm đô cho các đại lý với giá thấp nhất là 20.000 đồng/1 điểm đô. Sau đó, các đại lý bán lại cho các con bạc với giá thấp nhất là 50.000 đồng/1 điểm đô. Các con bạc đăng nhập tài khoản để đặt cược các kèo bóng, xem kết quả thắng thua và hoa hồng nhận được.

Các đối tượng giữ vai trò tổ chức có thể quản lý tài khoản và đánh bạc ở bất cứ đâu vào bất cứ thời điểm nào, chỉ cần điện thoại hoặc máy tính có internet.

8 đối tượng đang bị Công an tỉnh Lào Cai tạm giữ để phục vụ điều tra Ảnh Bắc Hà

Theo lịch quy ước, thứ hai hàng tuần, các đối tượng xem kết quả thắng thua và hoa hồng để thanh toán tiền cho nhau bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng. Nếu con bạc thua mà không thanh toán thì đại lý sẽ tạm đóng tài khoản.

Qua khai thác dữ liệu thông tin tài khoản Master Sub 22 do đối tượng Bùi Tuấn Vũ cung cấp, Công an tỉnh Lào Cai, xác định từ đầu tháng 6 đến ngày 8.7. các con bạc đã đặt cược 13.390 lần với tổng số điểm là 7.896.622 điểm, tương đương khoảng 350 tỉ đồng.

Trong ngày 9.7, Công an tỉnh Lào Cai, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) đã chia 8 tổ công tác, huy động 150 cán bộ chiến sĩ đồng loạt đột kích 10 địa điểm, bắt giữ các nghi can. Công an đã thu giữ 1 két sắt, 860 triệu đồng tiền mặt, 4 ô tô, 13 điện thoại, 6 máy tính, 18 thẻ ATM, 3 đầu thu camera, 5 gói bột màu trắng.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra.