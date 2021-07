Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc 350 tỉ đồng trong 'mùa' EURO

Ngày 9.7, Ban chuyên án đã chia 8 tổ công tác, huy động gần 150 cán bộ chiến sĩ đồng loạt đột kích 10 địa điểm và bắt giữ các nghi can này. Quá trình khám xét khẩn cấp, công an tạm giữ: 860 triệu đồng tiền mặt, 4 xe ô tô, 13 điện thoại di động, 6 máy tính, 18 thẻ ATM, 1 modem wifi, 3 đầu thu camera, 5 gói bột màu trắng, 1 két sắt.

Theo Công an tỉnh Lào Cai, qua khai thác dữ liệu thông tin tài khoản Master Sub 22 của trang web cá độ bóng đá trên do nghi can Bùi Tuấn Vũ cung cấp , công an đã xác định từ đầu tháng 6.2021 đến ngày 8.7.2021, các con bạc đã đặt cược 13.390 lần với tổng số điểm là 7.896.622 điểm, tương đương khoảng 350 tỉ đồng.