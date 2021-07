Hải Phòng: Thành lập 14 công ty mua bán hóa đơn trái phép

Ngày 6.7, Công an TP.Hải Phòng cho biết, Phòng An ninh điều tra Công an TP.Hải Phòng đã hoàn thành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND TP.Hải Phòng đề nghị truy tố 6 đối tượng về hành vi “Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước ”.