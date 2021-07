Hải Phòng thu 230.000 đồng/mẫu xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2

Chiều 8.7, UBND Sở Y tế TP.Hải Phòng đã có thông báo về giá làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 ở các chốt kiểm soát.

Theo đó, căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế và Nghị quyết số 32/2017/NQ-HĐND ngày 8.12.2017 của HĐND TP.Hải Phòng , Sở Y tế Hải Phòng vừa yêu cầu các đơn vị xét nghiệm tại các chốt kiểm soát cửa ngõ thành phố thống nhất việc thu giá dịch vụ xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 là 230.000 đồng/mẫu xét nghiệm.

Từ 12 giờ ngày 8.7, các chốt kiểm soát ở cửa ngõ TP.Hải Phòng chỉ cho phép những người có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 5 ngày mới được vào thành phố. Ảnh Lê Tân

Sở Y tế TP. Hải Phòng cũng đã yêu cầu các cơ sở y tế thực hiện niêm yết giá dịch vụ tại nơi thực hiện thu, thu đúng mức giá đã được quy định và niêm yết, cấp hóa đơn dịch vụ theo đúng quy định hiện hành. Trước đó, UBND TP.Hải Phòng đã có thông báo về việc tăng cường kiểm soát người ra vào thành phố. Theo đó, từ 12 giờ hôm nay, 8.7, các chốt kiểm soát cửa ngõ TP.Hải Phòng chỉ cho phép những người có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 5 ngày mới được vào thành phố. UBND TP.Hải Phòng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tất cả người và phương tiện, tuyệt đối không để lọt những người từ vùng dịch vào địa bàn. Các địa phương và cơ quan chức năng liên quan được UBND TP.Hải Phòng yêu cầu thực hiện việc đưa đi cách ly tập trung theo quy định hoặc thông báo kịp thời cho các địa phương để áp dụng cách ly tại nhà.

Từ sáng 8.7, UBND các quận, huyện: An Dương, An Lão, Hải An, Dương Kinh, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo; các bệnh viện: Hữu nghị Việt Tiệp, Kiến An, Đại học Y Hải Phòng đã đưa cơ sở vật chất, thiết bị đến khu vực chốt kiểm soát để thiết lập điểm lấy mẫu xét nghiệm cho người dân muốn vào TP.Hải Phòng.