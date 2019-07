Hái rau trong vườn mai ở TP.HCM, phát hiện bộ xương người

Đến 17 giờ ngày 19.7, Công an Q.12 (TP.HCM) phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khám nghiệm xong hiện trường vụ phát hiện bộ xương người trong vườn mai tại hẻm 141 đường Thạnh Lộc 19 (P.Thạnh Lộc, Q.12) vào chiều cùng ngày.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 19.7, một người phụ đi hái rau trong vườn mai ở hẻm 141 đường Thạnh Lộc 19 hoảng hốt khi phát hiện một bộ xương người nằm trong bụi cỏ. Nhận tin báo, Công an Q.12 có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc.

Kiểm tra trong túi quần, công an tìm thấy 1 CMND mang tên Nguyễn Văn Yên (45 tuổi, quê Hải Dương), 1 giấy ra trại cai nghiện ngày 28.5.2019. Cạnh hiện trường phát hiện bộ xương người, công an tìm thấy một kim tiêm đã qua sử dụng . Sau khi khám nghiệm xong hiện trường, công an đã đưa bộ xương người về nhà xác để khám nghiệm, tìm thân nhân.