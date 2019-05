Hai tài xế xe container dương tính với ma túy đá khi đang...lái xe

Sáng 29.5, Đội CSGT (Công an Q.9) phối hợp Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, Công an P.Long Bình (Công an Q.9) và Trạm y tế P.Long Bình tổ chức chốt chặn kiểm tra ma túy tại đường số 11 (KP.Thái Bình, P.Long Bình) đối với tất cả tài xế container ra vào khu vực này.